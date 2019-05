Opkomst Europese verkiezingen fors hoger dan in 2014

De opkomst in 27 EU-landen ligt gemiddeld rond de 51 procent, maakte een woordvoerder van het Europees Parlement in Brussel zondagavond bekend op basis van exitpolls. Van het Verenigd Koninkrijk zijn nog geen cijfers bekend, maar als schattingen over die lidstaat worden meegerekend, komt de opkomst tussen de 49 en 52 procent te liggen.

De opkomst is volgens de zegsman de hoogste sinds 1994, toen 56,6 procent een stem uitbracht. In 1999 was het 49,5 procent. In Nederland kwam ruim 41 procent naar de stembus, tegenover ruim 37 procent in 2014.