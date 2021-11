Opnieuw formatieblunder: CU-leider Segers laat akkoord VVD en CDA slingeren in trein

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen. Segers doet zijn bekentenis woensdag op Twitter. ‘Het stomste wat je kan overkomen’, zegt Segers. ‘Ik reis met de trein op en neer naar Den Haag. Dat is een fijne manier van reizen en gaat bijna altijd goed. Maar nu ging het een keer heel erg fout. Ik ben een mens en heb iets heel doms gedaan. Sorry..’



In een toelichting zei Segers zojuist dat het onlangs gebeurde: ,,Drie weken geleden ofzo. Ik keek thuis naar mijn stukken en dacht: verrek: ik ben stukken vergeten. Ik heb mijn hoofd een paar keer op het bureau geslagen.”



Wat de status van het stuk is? ,,Geen. Helemaal niet. Maar alles wordt besproken. Maar dit is niet de basis van het regeerakkoord. Ik ben eerlijk over hoe dom ik ben geweest, dus u moet mij ook geloven als ik dat zeg. Dit is geen akkoord van de vier partijen.”



Segers heeft het meteen gemeld bij de andere onderhandelaars. VVD-leider Mark Rutte doet er luchtig over. ,,Milieutechnisch is zo’n treinreis handig, maar dit...Nee, er worden heel veel stukken gewisseld in zo’n formatie. Daar was dit er één van.”

Ollongren

Het is de zoveelste blunder in de formatie: eerder liep de verkenning compleet van de rails toen verkenner Kajsa Ollongren onvoorzichtig omsprong met een document dat gefotografeerd kon worden. Hierdoor kwam aan het licht dat -anders dan VVD-leider Mark Rutte beweerde- over de positie van Pieter Omtzigt had gesproken.

In het stuk werden de partijen van Mark Rutte en Wopke Hoekstra het samen eens over de hoofdlijnen van een regeerakkoord, in een poging de impasse in de formatie te doorbreken. Het akkoord stuurt ook aan op gratis kinderopvang voor ‘de meeste mensen’, een basisverzekering tegen arbeidsongeschiktheid voor alle zelfstandigen en het toelaten van meer migranten.

De twee partijen hielden nadrukkelijk een samenwerking met D66 in gedachten. Het document dateert van 26 september, en is geschreven door ‘een vertegenwoordiging van de fracties van VVD en CDA’. Dat deden ze in de fase waarin informateur Remkes een minderheidsvariant van VVD, CDA en D66 onderzocht. Vlak daarna besloot D66 toch met ChristenUnie te willen onderhandelen.



In de zomer had de VVD ook al een proeve van een regeerakkoord geschreven met D66 om de formatie vlot te trekken. Tezamen zijn de documenten dus wellicht een blauwdruk van waar de partijen - nu ook met ChristenUnie- toe gaan komen.



Vandaag, 244 dagen na de verkiezingen, komen de partijen weer bijeen om te onderhandelen over de nieuwe kabinetsplannen. Het feit dat Segers het stuk ook in bezit had, toont wellicht aan dat het nog steeds wel gebruikt wordt in de formatie.

Informateur Johan Remkes relativeert dat : ,,Dit is een stuk uit de vorige fase en het resultaat van twee partijen die wat aan elkaar gesnuffeld hebben. Zoals u weet zitten er nu vier partijen om tafel en deze episode is weer helemaal blanco.”

Dat het stuk nu op straat ligt, heeft volgens hem ‘geen enkele invloed’ op het proces verder.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

De plannen op rij:

Wonen

Er moet een eenmalig woonfonds komen om de woningnood te bestrijden. Een minister van Wonen krijgt de regie, om deals te sluiten met lagere overheden bijvoorbeeld en om sneller bouwlocaties aan te wijzen.



Het kabinet zet daarnaast in op 1 miljoen nieuwe woningen per 2030. De prioriteit ligt bij starterswoningen, ouderenwoningen, middenhuur en middenkoop. Er worden 14 grootschalige woningbouwgebieden aangewezen.

De verhuurdersheffing wordt verminderd of verdwijnt zelfs.

Volledig scherm 1 miljoen huizen per 2030: dat is het doel dat VVD en CDA zich hebben gesteld. © Arie Kievit

Grondbezitters die weigeren te bouwen op grond kunnen rekenen op een verhoging van de onroerendzaakbelasting. De belastingverhoging moet grondspeculatie tegengaan en grondbezitters stimuleren te kiezen voor woningbouw. Pandjesbazen die hun eigendom meer dan een jaar leeg laten staan kunnen een extra belasting tegemoet zien.

Beleggers gaan voortaan belasting betalen over de reële huuropbrengsten die zij hebben. Momenteel betalen zij een veel lagere belasting over huuropbrengsten door een voordeel in het belastingstelsel. Met een hervorming van box 3 in het belastingstelsel willen VVD en CDA dit tegengaan.

Huurders krijgen de kans het huurhuis waarin ze wonen te kopen van woningcorporaties. Dit moet starters in staat stellen een woning te kopen en levert de corporaties geld op om weer te investeren in het bouwen van nieuwe woningen.

VVD en CDA zijn het nog niet eens over de nieuwe regels voor huurprijzen. VVD vindt het belangrijk dat mensen met een hoog inkomen die toch in een sociale huurwoning wonen, meer huur gaan betalen. Dat kan oplopen tot maximaal marktconforme huurprijzen. Het CDA wil dat de bereikbaarheid van betaalbare huurwoningen wordt vergroot door de huurprijzen in de vrije sector te reguleren.

Volledig scherm Activisten van Extinction Rebellion bij een klimaatprotest. © Joris van Gennip Klimaat

De VVD en CDA willen op klimaatgebied naar eigen zeggen ambitieuzer zijn dan de Europese Unie van Nederland vraagt. VVD en CDA mikken op een CO2-reductie van 55 procent, in plaats van 52 procent die de EU formeel eist in 2030. Dat is opvallend, want tot nu trok D66 de kar qua ambities. De klimaatplannen worden bekostigd uit een fonds, waarvoor de staatsschuld deels oploopt.



VVD en CDA zijn bereid om te praten over een CO2-heffing voor bedrijven. Die moet ervoor zorgen dat de grootste vervuilers het meeste betalen. Ook dit gaat verder dan VVD eerder deze zomer met D66 overeenkwam.

Uit het nieuwe klimaatfonds wordt ook de infrastructuur voor groene energie bekostigd. Zo worden er collectieve warmtenetten op wijkniveau gefinancierd. Er wordt geen bedrag genoemd dat in het fonds wordt gestort, wel zijn VVD en CDA bereid de staatsschuld hiervoor op te laten lopen.

Een zeer belangrijk punt in de klimaattransitie naar groene energie is kernenergie, vinden zowel VVD als CDA. Wat hen betreft besluit het nieuwe kabinet tot de bouw van nieuwe kerncentrales en wordt ook de financiering alvast geregeld.

Stikstof

Er komt een miljardenfonds om de problemen rond de stikstof-uitstoot in Nederland op te lossen: 14 tot 19 miljard zelfs bovenop de al uitgetrokken miljarden. Hiermee moet tot 2030 de uitkoop of verplaatsing van ‘piekbelasters’, zoals boeren, worden bekostigd. CDA en VVD spreken van een ‘herinrichting van het landelijk gebied’.



Inmiddels zouden formerende partijen overigens al verder zijn: het ‘transitieplan’ voor de landbouw kost 20 tot 30 miljard euro, vertelden ingewijden deze week. Vooral in regio’s rond natuurgebieden moet het mes in de veestapel.

Volledig scherm De uitkoop van boeren om het stikstofprobleem op te lossen ligt ook weer nadrukkelijker op tafel. © William Hoogteyling

Onderwijs

Als het aan VVD en CDA ligt, komt er een ‘rijke schooldag’ voor alle 0-18 jarigen: een langere schooldag met aandacht voor huiswerkbegeleiding, sport en cultuur op één locatie.



De kinderopvang krijgt meer aandacht en wordt ‘voor veel mensen gratis’, de kinderopvangtoeslag wordt afgeschaft of hervormd.

VVD en CDA willen vasthouden aan vrijheid van onderwijs zoals verwoord in artikel 23. Dit betekent dat christelijke en ook islamitische scholen toegestaan blijven. Wel moeten er mogelijkheden komen om scholen aan te pakken die integratie tegengaan of de democratie ondermijnen.

Arbeidsmarkt

VVD en CDA willen voor zelfstandigen een verplichte basisverzekering voor arbeidsongeschiktheid.



De lasten op arbeid gaan omlaag in de inkomstenbelasting en werkgeversbelasting. Hierdoor wordt het voor werkgevers aantrekkelijker om mensen in vaste dienst te te nemen en houden werkenden aan het eind van de maand meer geld over. Deze maatregelen zijn concreter dan wat VVD deze zomer overeenkwam met D66.

Het minimumloon stijgt zodat het loont om vanuit een uitkering aan het werk te gaan.

Europa

CDA en VVD staan open voor een speciale bewindspersoon voor Europese Zaken, een beleidsterrein dat de volle aandacht heeft van D66. CU heeft zich hier nog niet over uitgesproken.



Volledig scherm Op de arbeidsmarkt willen VVD en CDA ingrijpen, bijvoorbeeld door de lasten op arbeid te verlagen. © Angeliek de Jonge

Migratie

Migratie was een hoofdpijndossier in de formatie van 2017, maar uit het stuk blijkt dat VVD en CDA meer kwetsbare vluchtelingen willen toelaten die via de Verenigde Naties in aanmerking komen voor asiel in Nederland.



Voor kinderen die al langer dan vijf jaar in Nederland wonen, maar van wie de ouders niet in aanmerking komen voor een verblijfsstatus, is nog geen oplossing. Voorheen kwam hiervoor een ‘kinderpardon’, maar het vorige kabinet deed dat voor een laatste keer en zoekt nu nog naar een oplossing.

Tot het nieuwe asielstelsel van de EU er is, waar nu hard aan wordt gewerkt, moet er ook een oplossing komen voor de vluchtelingenkampen, zoals op Lesbos. Welke dat is, staat niet in het stuk.

Sophie Hermans van de VVD wil nog altijd geen deadline verbinden aan deze formatie: