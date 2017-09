Opnieuw miljoenen voor vrouwenfonds Ploumen

Raad van State 'Chronisch zieke schiet niks op met voorstel eigen risico'

25 september Het wetsvoorstel om het eigen risico in 2018 te laten staan op 385 euro biedt geen verlichting aan chronisch zieken, die dan nog steeds hoge en onvermijdelijke zorgkosten maken. Dat schrijft de Raad van State over het plan, dat vanmiddag naar de Tweede Kamer is gestuurd.