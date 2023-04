Opnieuw verlaat CDA’er Tweede Kamer, Jaco Geurts naar Maasdriel

De 52-jarige Geurts zit sinds 2012 in de Kamer en voert nu onder meer het woord over woningbouw. ‘Het is eervol om waarnemend burgemeester van Maasdriel te mogen worden’, zegt Geurts in een reactie op Twitter. ‘Mijn inzet is om voor alle inwoners en de regio betekenisvol te zijn, een verbindende rol te hebben en dienstbaar te zijn aan de ontwikkelingen. Het was een voorrecht ruim 10 jaar Tweede Kamerlid te mogen zijn.’



Geurts was voor zijn Kamerlidmaatschap onder meer raadslid in de Gelderse gemeente Barneveld. Eerder deze week kondigde ook CDA-Kamerlid Agnes Mulder haar vertrek aan.