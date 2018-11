Oppositie hakt in op minister over ‘soap’ rond Stint-drama

,,Het is in en in triest dat zo‘n vreselijk tragisch ongeluk moet leiden tot dit debat”, aldus PVV‘er Roy van Aalst die een motie van wantrouwen overweegt tegen Van Nieuwenhuizen.



De PVV‘er spreekt van ‘een puinhoop op het ministerie‘. ,,Bewindslieden gaan rollebollend over straat, het is gênant. Ik weet niet meer wie ik moet geloven. De PVV is klaar met deze verschrikkelijk slechte soap.”



De minister zegt in een reactie dat ze de melding vanuit het kinderdagverblijf en de waarschuwing van de staatssecretaris wel degelijk heeft meegewogen. Maar dat maakte geen verschil voor haar besluit tot een rijverbod. De bewindsvrouw van de VVD geeft toe dat ze deze informatie snel mee had moeten nemen in een Kamerbrief.



,,Ik betreur het dat dit niet is gebeurd, hoewel het niet belangrijk was.“ Van Nieuwenhuizen heeft altijd de intentie om de Tweede Kamer goed en zo snel mogelijk te informeren, beweert ze.