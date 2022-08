Oppositie heeft haast, maar coalitie broedt nog op extra koopkrachtpleister: ‘Dit kost gewoon tijd’

Eerste Kamer stemt in met omstreden CE­TA-handelsver­drag met Canada

De Eerste Kamer heeft vandaag ingestemd met het CETA-handelsverdrag tussen Nederland en Canada. Hiermee komt er een einde aan een lange discussie over het wel of niet invoeren van het omstreden verdrag. Uiteindelijk bleek het de PvdA te zijn die het verdrag over de streep trok.

12 juli