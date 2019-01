Oppositie krijgt vóór verkiezingen doorrekening klimaatakkoord

De oppositie was er erg op gebrand om nog voor de stembusgang op 20 maart te weten hoe de klimaatmaatregelen uitpakken die de afgelopen maanden aan vijf overlegtafels zijn bedacht. Belangrijke vragen zijn of de voorstellen toereikend zijn om de beoogde afname van de CO2-uitstoot te halen, hoe hoog de kosten oplopen en wie precies de rekening betaalt.

De planbureaus vinden het naar eigen zeggen belangrijk ‘om hun bevindingen zo spoedig mogelijk te kunnen laten meewegen in de voortgaande discussie over het klimaatakkoord’. Daarom hebben zij hun best gedaan zo snel mogelijk met ‘een inhoudelijk en kwalitatief verantwoorde beoordeling' te komen. Ze willen op 13 maart met hun bevindingen naar buiten komen.