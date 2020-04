Oppositie verwijt coalitie debat over Europese top te blokkeren

Volgens PvdA-leider Lodewijk Asscher maken ‘alle Europeanen zich zorgen over hoe het nu verder moet’. ,,Daar wordt morgen in Brussel over gesproken en er wordt een besluit genomen over 500 miljard euro. De coalitie houdt een debat daarover tegen. Slecht voor Nederland, slecht voor de democratie.’’



Ook SP-Kamerlid Renske Leijten is boos. ,,Er staat heel veel op het spel in Europa. Iedereen praat over de rol van Nederland, behalve wij!’’, fulmineert ze. ,,De premier zegt dat hij niet zal instemmen met eurobonds en dat is op zich prima. Maar de vorige keer kwamen we door onze houding wel in het oog van de storm. Kunnen we het daar op zijn minst even met elkaar over hebben?’’