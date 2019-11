Optimistisch CDA wil er ook voor de stedeling zijn

Het Wilhelmus ontbreekt, al moeten Nederlandse jongeren wel oefening krijgen in de ‘klassieke deugdenethiek, met waarden als ingetogenheid wellevendheid en echte tolerantie’. Het blijft immers een pennenvrucht van het CDA.



Toch is de toon van het toekomstperspectief dat het Wetenschappelijk Instituut van de partij schetst in vele opzichten opvallend opgewekt. De sikkeneurigheid waarover leden zich nog weleens beklaagden in het tijdperk-Buma lijkt in het document ‘Zij aan Zij’ – niet te verwarren met de gelijknamige club voor lesbiënnes - lichtjaren geleden.



Illustratief: het woord ‘rechten’ komt in het hele stuk tien keer voor, vijf maal zo vaak als het woord ‘plichten’. ,,Het CDA zit dan ook in een heel positieve flow”, zegt partijvoorzitter Rutger Ploum goedgeluimd. Komende zaterdag komt er volgens hem 1250 man naar het partijcongres in Utrecht. ,,Zo’n opkomst hebben we lang niet gehad”, jubelt hij.