Ordinair machtsspel om vergoeding medicijn tegen taai slijm

Uiteindelijk komt er geen meerderheid voor een Kamerdebat. Laat die avond ontvangt deze krant, na enkele mislukte pogingen om contact met Vertex Pharmaceuticals of de lobbyist te krijgen, ineens een mail van een ingehuurd communicatiebureau. ,, Op dit moment kunnen we bevestigen dat er nog geen overeenkomst is met het ministerie van VWS over de vergoeding van Orkambi.”



Vertex Pharmaceuticals laat verder weten zich bewust te zijn van de verwarring die in de media is ontstaan door speculatie. ,,We hebben verzoeken ontvangen voor aanvullende informatie waar we op willen reageren. We staan open om de minister of haar opvolger waar dan ook te ontmoeten, met het doel om dit te bespreken om tot een positief resultaat te komen voor patiënten en hun families”, aldus de Amerikaanse farmaceut.



Vooral de opmerking ‘de minister of haar opvolger’ wordt in Haagse kringen gezien als wederom een poging van de fabrikant om tijd te rekken. Wellicht valt er met de volgende minister van Volksgezondheid beter te onderhandelen, zou de gedachte zijn. ,,Dat is onderdeel van het ranzige spel”, klinkt het onder ingewijden.