Oud-fractieleiders Forum voor Democratie zien af van rechtszaak over referendum

Ze kondigden vrijdag de rechtszaak aan toen het referendum al gaande was. Volgens het drietal kon er geen goed referendum worden gehouden omdat onder meer de ledenadministratie van de partij niet op orde was. Ook was er geen onafhankelijk toezicht van een notaris.



De omstreden digitale ledenraadpleging over het partijleiderschap begon donderdagavond om 18.00 uur en sloot 24 uur later. Oprichter Thierry Baudet won met overmacht. Hij kreeg meer dan driekwart van de stemmen. Ruim 37.000 van de meer dan 45.000 leden leden brachten hun stem uit.