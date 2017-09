Oud-Kamerlid hekelt 'gigantische angstcultuur' binnen VVD

UPDATEEen gewezen VVD-Kamerlid heeft de vuile was over de fractie waar ze bijna zes jaar deel van uitmaakte buiten gehangen in een boek. Ybeltje Berckmoes-Duindam noemt het Binnenhof ‘het grootste haaienbad’.

In het boek, dat morgen verschijnt, schetst ze een beeld van een fractie als knellend keurslijf. Eigen initiatief of spontaniteit wordt niet gewaardeerd. Een fiat van de afdeling voorlichting is bij alles nodig.

Ravijn

Zo schrijft ze over een gesprek in de Tweede Kamer met toenmalig VN-Libanon-coördinator Sigrid Kaag. Berckmoes stelt daar dat Europa door migratiestromen ‘een soort van Eurabia’ wordt. Na het debat wil Berckmoes fluks naar huis, maar bij de achteruitgang van de zaal staat een radiojournalist van BNR. ,,Met zo’n gele plopkap. Ik dacht nog: die man staat zeker verkeerd. Maar hij was er wel degelijk voor mij.”

De journalist stelt Berckmoes een paar vragen over haar opmerking. “Daarmee maakte ik meteen vijfentwintig fouten. Er was mij door de afdeling Voorlichting van de VVD verteld dat ik nooit een interview mocht geven zonder hun toestemming.”

Die afdeling begeleidde alle Kamerleden. De nieuwkomers kregen extra aandacht. Berckmoes typeert dat als ‘kneden’. ,,Maar als het dan mis ging, dan was het voor je eigen rekening. Voorlichting zei het letterlijk: ‘Voorlichting loopt met u mee tot het ravijn, maar we springen niet.’”

Backbencher

Berckmoes is de eerste om te erkennen dat haar Kamerlidmaatschap niet uit de verf kwam en dat haar enige claim to fame haar onbekendheid was. ,,Als je mijn naam googelt vind je al snel een Volkskrant-artikel onder de kop ‘Onopvallendste Kamerlid is Ybeltje Berckmoes-Duijndam’”, schrijft ze in het voorwoord. ,,Zelfs mijn familienaam ‘Duindam’ konden ze niet goed spellen, zo slecht kenden ze me in de media. Ik was slechts bekend als de vleesgeworden Haagse backbencher.”



Toch bleef ze Kamerlid, met een riante onkostenvergoeding. ,,Ik weigerde het Kamerlidmaatschap te zien als gewoon maar een baantje dat ingeruild kon worden voor een ander baantje. Aanblijven of niet aanblijven was niet eens een keuze voor mij.”



Dat haar functioneren intern niet bepaald werd bejubeld, blijkt onder andere uit zo’n veertig pagina’s interne documenten die Berckmoes aan haar boek heeft toegevoegd. ,,Politiek gevoel ontbreekt”, oordeelt fractieleider Halbe Zijlstra bij een functioneringsgesprek, waarvan ze verslagen afdrukt in de bijlage.

Interview

Op het einde van haar Kamerlidmaatschap, als ze al weet dat haar naam niet meer op de kieslijst zal prijken, ontworstelt ze zich aan de houdgreep van de afdeling voorlichting door op eigen initiatief een interview aan deze krant te geven over een wetsvoorstel dat ze heeft geschreven over mensen met psychosociale problemen.

De VVD neemt haar dat niet in dank af. Berckmoes schrijft hoe Zijlstra haar op zijn Kamer ontbiedt. ,,Hij ging me straffen, zei hij, door me in de komende fractievergadering een uitbrander te geven. Want het was verkiezingstijd en dan moesten anderen niet ook nog eens op het idee komen op eigen houtje een interview te gaan geven.” Berckmoes mag ook niet meer over het onderwerp praten; een collega neemt het over.