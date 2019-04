Oud-minister Johan Witteveen overleden

VVD’er Hendrikus Johannes (Johan) Witteveen was een Nederlandse econoom en minister van Financiën in twee Nederlandse kabinetten, eerst in de jaren zestig en daarna nog een keer in de jaren zeventig. Van 1973-1978 was hij ook voorzitter van het Internationaal Monetair Fonds (IMF).

Brieven

Ondanks zijn hoge leeftijd was Witteveen nog nauw betrokken bij het mondiale financieel-economische beleid. Hij schreef brieven aan de IMF-topvrouw, premier Rutte, Juncker, Merkel en Macron. ,,Ik ben wel heel oud, maar nog steeds heel erg bezig.” Zo riep hij in het najaar van 2017 het Nederlandse kabinet nog op om het geld te laten rollen. ,,We moeten veel meer investeren. In onze zorg, in Defensie, in onze dijken. En om dat te betalen, mag het begrotingstekort weer toenemen. In miljarden gaat de staatsschuld dan wel omhoog, maar als percentage van het bruto binnenlands product blijft de schuld gelijk, omdat onze economie groeit.”