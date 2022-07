Oud-minister Veerman over stikstofprobleem: Nederland heeft het verbruid in Brussel

De Europese Commissie zal geen medelijden hebben als het kabinet aanklopt om een aantal Natura2000-gebieden te schrappen en zo een oplossing te vinden in het stikstofdossier. Dat stelt voormalig minister van Landbouw Cees Veerman, die tijdens de eerste twee kabinetten-Balkenende mede verantwoordelijk was voor het aanwijzen van de beschermde natuurgebieden.



Een aantal hoogleraren stelde op deze site dat het kabinet in Brussel moet onderhandelen over versoepeling van de stikstofregels. Doordat we verplicht zijn onze Natura2000-gebieden te beschermen, moet de uitstoot van de stikstof op last van de rechter fors omlaag. Volgens hoogleraren zou het soelaas bieden als we kleinere natuurgebieden schrappen, wanneer daar planten- en diersoorten voorkomen die in andere landen in veel grotere aantallen te vinden zijn.