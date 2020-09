Oud-president Hoge Raad: ‘Minister Grapperhaus moet aftreden’

Volgens de voormalige president van de Hoge Raad – de hoogste rechter in Nederland – had Grapperhaus ‘de eer aan zichzelf moeten houden’. ,,Hij heeft deze coronacrisis voortdurend gepropageerd dat we ons aan de regels moeten houden’’, zei Corstens zondagmiddag in het tv-programma Buitenhof. ,,De belangrijkste regel is de 1,5 meterregel. Dat hebben we tot vervelens toe moeten aanhoren.’’