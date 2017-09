Oud VVD-kamerlid hekelt 'gigantische angstcultuur' bij partij

Oud-Tweede Kamerlid Ybeltje Berckmoes-Duindam voor de VVD noemt de cultuur van de partij waarvoor zij tot begin dit jaar in het parlement zat een 'gigantische angstcultuur' in een interview met De Telegraaf. Over het boek dat ze over deze periode heeft geschreven, zegt zij: ,,Er is geen ruimte voor discussie. Bij de VVD is alles ondergeschikt aan de macht, ook de inhoud."