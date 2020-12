Oud-woordvoerder van Mark Rutte op Lijst Henk Krol

Krol is lijsttrekker. Nummer 2 is Rosa Molenaar, die al jaren politiek adviseur en fractiemedewerker van Krol is. Op 3 staat Dick van Zanten, wethouder in de gemeente Gorinchem. ,,Toen ik bekendmaakte dat ik mijn eigen partij zou beginnen, meldden zich 150 mensen om op de lijst te komen’’, vertelt Krol. Na ‘tientallen gesprekken’ is die groep teruggebracht tot een lijst met 23 personen.