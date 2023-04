Oudere werklozen de klos door bezuinigingen kabinet: twee belangrijke subsidies geschrapt

Het gaat onder meer om het zogeheten loonkostenvoordeel (LKV): dat is een belastingkorting voor bedrijven als zij ouderen in dienst nemen. Zij hoeven nu nog minder belasting te betalen, maar dat voordeel wil het kabinet vanaf 2026 afschaffen. In principe wordt een oudere werknemer vanaf dan dus minder aantrekkelijk om in dienst te nemen of houden. Het kabinet denkt, op basis van een evaluatie, dat afschaffing een ‘beperkt’ effect zal hebben en helpt daarom de regeling om zeep.

Eerder werd al duidelijk dat er ook wordt bespaard op het zogeheten STAP-budget, een pot van 200 miljoen euro voor opleidingen voor werkenden en werkzoekenden. Die wordt volgend jaar geschrapt. Werkenden en werkzoekenden die zich willen laten omscholen, kunnen er dan dus geen beroep meer op doen.

De besluiten lijken niet in lijn met het streven van het kabinet om zoveel mogelijk mensen aan het werk te houden of krijgen. Minister Van Gennip (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) laat weten dat ‘ondanks de beëindiging van het STAP-budget, de noodzaak voor een leven lang ontwikkelen blijft bestaan’. ,,Zeker binnen de huidige situatie op de arbeidsmarkt.” Daarom bekijkt ze ‘de komende periode op welke manier zij dit kan blijven stimuleren’.

Luister ook naar onze podcast Politiek Dichtbij, en abonneer je via Spotify of Apple:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Eigen bijdrage

Uit de plannen van het kabinet wordt verder duidelijk dat het de eigen bijdrage in de Wmo-voorzieningen opnieuw gaat invoeren, zoals voor dagbesteding en huishoudelijke hulp. Vanaf 2025 wordt die eigen bijdrage van hulpbehoevenden weer afhankelijk van het inkomen. Nu betaalt iedereen een vast bedrag per maand. De maatregel levert het kabinet jaarlijks een besparing 100 miljoen euro op. Tegelijkertijd gaat een eerder plan om een eigen bijdrage in te voeren bij de huishoudelijke hulp niet door.

De voorjaarsnota waarin de besparingen zijn aangekondigd staat bol van slecht nieuws door bezuinigingen. Zo wordt ook het plan voor gratis kinderopvang met twee jaar uitgesteld. Het kabinet wilde de kinderopvang zo goed als gratis maken vanaf 2025, maar dat wordt op zijn vroegst dus 2027.

Er is simpelweg te weinig personeel in de branche, zeker als meer ouders gebruik willen gaan maken van opvang, vreest het kabinet. Maar het uitstel levert ook een besparing op.

‘Kaasschaafmethode’

Om de overheidsuitgaven (en schulden) te beteugelen, gaat het kabinet op de uitgaven van bijna alle ministeries bezuinigen. Door overal iets te beknibbelen, de zogeheten ‘kaasschaafmethode’, wordt 2,5 miljard bespaard, is het idee. Alleen op het gebied van defensie (vanwege de oorlog in Oekraïne) en armoedebeleid wordt niet gesneden.

Quote Sigrid Kaag (Financiën) spreekt van ‘forse tegenval­lers’, waardoor het kabinet ‘tegen de grenzen aanloopt’ van wat mogelijk is

Het kabinet zit in geldnood, onder meer omdat de rente op leningen is gaan stijgen. Voorheen kon Nederland bijna gratis geld lenen, maar door de gestegen rente dreigt de overheid de komende jaren tot wel 9 miljard euro per jaar extra kwijt te zijn. Ook moest er extra geld worden vrijgemaakt voor de bevingsschade in Groningen en de opvang van asielzoekers.

In een brief aan de Tweede Kamer spreekt minister Sigrid Kaag (Financiën) van ‘forse tegenvallers’, waardoor het kabinet ‘tegen de grenzen aanloopt’ van wat mogelijk is.

Bekijk hier al onze video’s over de politiek: