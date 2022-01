Ouderenzorg is te belangrijk om nu al te bezuinigen

Veel van de kabinetsplannen moeten nog worden uitgewerkt. Maar enkele afspraken zijn verrassend gedetailleerd. Zo wil het nieuwe kabinet de personeelsnorm in verzorgingstehuizen loslaten. Een aantal jaar geleden besloot de toenmalige staatssecretaris voor Volksgezondheid Martin van Rijn na breed maatschappelijk protest - mede aangevoerd door journalist Hugo Borst - dat het kabinet voortaan anders met verpleeghuizen zou omgaan. Voortaan moest éérst worden gekeken wat er nodig was om goede zorg aan de bewoners te leveren en pas daarna moest de overheid de bekostiging daar op aanpassen. Dat vond iedereen van links tot rechts nodig, maar het was ook erg duur. Het eerstvolgende kabinet moest 2 miljard euro extra in de ouderenzorg investeren. Dat geld heeft echter niet alle problemen opgelost. Tehuizen hebben tienduizenden vacatures openstaan. De huidige norm van gemiddeld één verzorger op acht bewoners wordt daarom vaak niet gehaald. Dat het nieuwe kabinet daarom stelt dat de huidige personeelsnorm niet houdbaar is, is nog wel te begrijpen. Te meer daar het aantal ouderen dat naar een tehuis moet de komende jaren alleen maar groeit. Alleen koppelt het nieuwe kabinet daar direct een besparing aan van 400 miljoen euro. En dat is vreemd.

Goed dat dit kabinet let op de almaar stijgende kosten van de zorg, oppositiepartijen in de Kamer gaan er soms te makkelijk aan voorbij dat dat belastinggeld moet worden opgebracht. En dat het kabinet zoekt naar alternatieve manieren om hulpbehoevende ouderen te verzorgen met een blijvend personeelstekort, is ook verstandig. Maar je verbetert de zorg voor onze ouderen niet door tegelijkertijd als doel te stellen dat er bezuinigd moet worden. Dat is de verkeerde volgorde. Ouderenzorg is essentieel. Kijk eerst wat er nodig is, kijk daarna wat haalbaar is en pas daarna of dat eventueel goedkoper kan. Nu gebeurt het andersom.