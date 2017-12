'Overheid moet zich storten op boren naar aardwarmte'

Video Zijn onze politici net zo gelukkig als de gewone Nederlander?

12 december De kwaliteit van leven van Nederlanders is de afgelopen 25 jaar beter geworden. Rond de 85 procent vindt dat het eigen gezin in welvaart leeft en bijna de helft van de Nederlanders denkt dat anderen in het algemeen wel te vertrouwen zijn. Het gaat dus best goed met onze landgenoten, toch? Daar denken lang niet alle politici hetzelfde over, merkt politiek verslaggever Edwin van der Aa in de dertiende aflevering van @Binnenhof.