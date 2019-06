Öztürk (Denk) clasht hard met Kamervoorzitter Arib tijdens Turkijedebat

Het liep mis toen het over de mensenrechtensituatie in Turkije ging. SP-Kamerlid Sadet Karabulut vroeg Öztürk of hij naast meer economische betrekkingen met het land ook meer aandacht wil voor de mensenrechtensituatie. Daar ging Öztürk niet concreet op in, waarna Bram van Ojik (GroenLinks) het nogmaals probeerde. Hij verweet Öztürk ‘heel veel mist’ te creëren en ‘een idiote tegenaanval te lanceren’. Even daarvoor had Öztürk Karabulut al beschuldigd van het ‘steunen van een terroristische organisatie’, tot woede van de Kamer.



Öztürk: ,,Er is continu kritiek, door alle fracties hier. Karabulut doet niet anders dan kritiek leveren. Natuurlijk geven wij ook kritiek waar nodig, maar het gaat erom dat fracties hier ons in een hoek proberen te duwen, ons te beschimpen en proberen te verbinden aan een bepaald regime.’’