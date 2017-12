Pacifist en oud-politicus Fred van der Spek (PSP) overleden

Fred van der Spek, die ook buiten de politiek het pacifisme uitdroeg, ging in de Kamer regelmatig in discussie over buitenlandse conflicten en wapenhandel, meldt de NOS. Hij trof ministers als Joseph Luns en Norbert Schmelzer tegen zich.



Vanaf de oprichting van de PSP in 1957 was hij betrokken bij de partij. Toen de PSP in 1986 ging samenwerken met de PPR en de CPN stopte hij. Het plan om met een eigen partij weer in de Kamer te komen, strandde bij de verkiezingen. In 1990 ging de PSP ging op in GroenLinks.