Parlementaire enquête naar gaswinning Groningen begint met verhoren: onderzoek onder tijdsdruk

Boer én CDA-lid Wim Bonestroo uit Elburg zette actie huisbezoek minister op: ‘Niet handig wat je nu doet’

Wim Bonestroo was initiatiefnemer van de boerenactie om minister Christianne van der Wal thuis op te zoeken in Hierden. Naast melkveehouder is de Elburger actief CDA-lid. Mogelijk moet hij op het matje komen bij CDA-partijvoorzitter Hans Huibers. ,,Ik vind het allemaal nogal uit zijn verband getrokken.’’

15 juni