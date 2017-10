Partij voor de Dieren doet in Nijmegen mee aan raadsverkiezingen

De andere steden zijn Almere, Alkmaar, Zaanstad, Tilburg en Heerlen. Dit jaar ook in twee gemeenten waar vervroegde gemeenteraadsverkiezingen zijn: Leeuwarden en Westerwolde.



Dat meldt Lieke Keller, directeur van het partijbureau van de Partij voor de Dieren. ,,We hopen in de gemeenten waar we al een raadslid hebben, minstens te verdubbelen.’’ Op dit moment zit de Partij voor de Dieren al in Arnhem, Buren, Apeldoorn, Utrecht, Amsterdam, Rotterdam, Gouda, Leiden en Pijnacker-Nootdorp in de gemeenteraad.



De hoopvolle verwachting van Keller is gestoeld op het feit van de goede uitslag bij de Kamerverkiezingen van eerder dit jaar. Maar ook op het feit dat de peilingen stabiel hoger zijn. ,,We zitten steeds op zes, zeven zetels.’’