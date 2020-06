Partij voor de Dieren wil met Esther Ouwehand verkiezingen in

Slob tegen middelbare scholen: Mogelijk 1,5 meterles­sen ‘in buurthui­zen en sporthal­len’

17 juni Als leerlingen in het middelbaar onderwijs ook na de zomervakantie 1,5 meter afstand moeten houden, dan wil minister Arie Slob dat scholen nu kijken hoe zij hun leerlingen ‘in en buiten scholen les kunnen geven’. ,,We hebben de opgave om met elkaar te kijken of er ook buiten scholen ruimtes zijn waar we leerlingen les kunnen geven.” Hij zei te denken aan ‘buurthuizen en sporthallen’.