Partij voor de Toekomst implodeert, afgezette penningmeester doet boekje open

Hebben we een gezagspro­bleem? Ook als het kabinet streng wordt, luisteren mensen niet

15 oktober Terwijl in de Tweede Kamer een ernstig debat over de coronacrisis gaande was, telden kroegtijgers 50 meter verderop aan het Haagse Plein feestend af naar de sluiting van de horeca. Heeft het kabinet nog wel gezag?