Partijen reageren als door adder gebeten op inbreng Van der Plas: 'Kwalijk en ondermijnend’

Op 10 juni presenteerde minister Van der Wal haar stikstofplannen, boerenprotesten bij haar thuis en gisteren in Stroe volgden, vandaag verdedigt zij het plan in de Tweede Kamer. Per gebied verschilt de beoogde verlaging van de stikstofuitstoot: van 12 procent tot maar liefst 95 procent. Vooral boerenbedrijven zullen moeten inschikken. Vermoedelijk een derde van de veestapel zal moeten verdwijnen.

De Tweede Kamer is zwaar verdeeld over het dossier. Zo presenteerden BBB en JA21 een alternatief plan, waarbij ze helemaal af willen van de rigoureuze stikstofmaatregelen. Al is de vraag hoe haalbaar dat is.

BBB-leider Caroline van der Plas herhaalt in het debat dat het kabinet ‘de boer wil wegvagen’ en dat het de verborgen agenda van het kabinet is om de veestapel te halveren. ,,Het gaat om het goedkoop opkopen van landbouwgrond en duur te verkopen als bouwgrond. Komt er straks een parlementaire enquête naar het stikstofschandaal? Er wordt niet geluisterd naar de boer. Stuur het stikstofbeleid helemaal terug naar de tekentafel, het fundament is niet goed. Ik ben lid van de twijfelbrigade, ja, daar ben ik trots op.”

De inbreng van Van der Plas die daarvoor 6 minuten de tijd krijgt, neemt uiteindelijk bijna 1 uur en driekwartier tijd in beslag, doordat zij uitvoerig wordt bevraagd door collega-Kamerleden. Meerdere keiharde botsingen volgen. ,,Je hebt populisme en je hebt plat populisme’’, verwijt Jesse Klaver de BBB-voorvrouw als zij wetenschappers in twijfel trekt. ,,Dit is vergif!’’, aldus de GroenLinks-leider.

Van der Plas werd zelf emotioneel tijdens het debat. ,,Wij staan hier te strijden voor al die duizenden boeren. Die kijken nu dit debat, hebben wellicht de tranen in de ogen door al die technocratie. Ik word er zelf emotioneel van, ik vind ‘t verschrikkelijk.” GroenLinks-leider Klaver vraagt haar ‘het eerlijke verhaal te vertellen’ ,,En niet alleen meehuilen met de boer. Wat u doet is het wantrouwen voeden.’’ Van der Plas beschuldigt hem op haar beurt van ‘nog platter populisme’. Zij blijft erbij dat ze twijfels heeft over de timing van een media-optreden van stikstof-expert Hordijk, die te gast was in Nieuwsuur. ,,Zou daar misschien invloed kunnen zijn van het ministerie?’’

Ook andere Kamerleden reageren fel op de inbreng van Caroline van der Plas. Coalitiepartij CDA noemt het ‘kwalijk en ondermijnend’ dat zij een verborgen agenda schetst van halvering van de veestapel. ,,Alsof er een complot zou zijn. Dat is ondermijnend, dit gaat een grens over”, zei CDA-Kamerlid Derk Boswijk. VVD-Kamerlid Thom van Campen wijst er verder op dat het niet reëel is om snel alle Natura 2000-gebieden te halveren, zoals BBB voorstelt. ,,Dan word je meteen teruggefloten door het Europees Hof.” Maar in zijn interrupties blijkt tegelijkertijd ook dat bij hem zelf ‘irritatie en frustratie’ leeft over de kaart, waarin de stikstofdoelen zichtbaar zijn.

Caroline van der Plas (BBB) en Thom van Campen (VVD) tijdens een debat over het stikstofbeleid.

Want ook binnen de coalitie klinkt felle kritiek na gemor in de achterban. ‘Minister, waar bent u mee bezig?’ vragen leden zich af. Een meerderheid van de VVD-leden stemde op het VVD-congres vóór een motie waarin zijn het kabinet en de Tweede Kamerfractie opriepen: ‘Doe Nederland dit niet aan. Laat stikstof niet alle progressie tegenhouden en ons land verstikken.’ Daarmee wijzen zij de koers van het huidige kabinet af.

Alleen D66 houdt hartstochtelijk vast aan de stikstofplannen, Kamerlid Tjeerd de Groot herhaalt dat het er slecht voor staat met de Nederlandse natuur: ,,Als de natuur een patiënt zou zijn, zou de dokter zeggen: er is nog maar 20 procent van uw gezondheid over, het gaat erg slecht.” De Groot vindt dat boeren een eerlijker prijs moeten krijgen voor hun producten. ,,En je moet verder kijken dan naar het stikstof, we moeten kijken naar alle natuur.”

De stikstofproblematiek ontstond in mei 2019, toen de Raad van State oordeelde dat het hele stelsel waarmee de Nederlandse overheid de stikstofuitstoot reguleerde, in strijd was met Europese natuurwetgeving. Na de uitspraak van de hoogste bestuursrechter liep de vergunningverlening grotendeels vast en daarmee bijvoorbeeld ook de bouw.

Toch voorspellen meerdere bronnen rond het kabinet dat de aanpak van Van der Wal vandaag overeind zal blijven. Er zullen vermoedelijk toezeggingen volgen om de stikstofplannen zorgvuldig uit te voeren. ,,Maar dat waren we toch al van plan’’, aldus bronnen op het ministerie. In antwoord op Kamervragen heeft Van der Wal gisteravond ook nieuwe berekeningen, waarbij de reductiepercentages wat meer naar elkaar toe kruipen en de grootste uitschieters verdwenen zijn.

Maar over het hoofddoel van 50 procent reductie in 2030 - die ook in het coalitieakkoord staat - lijkt een grote meerderheid het eens.

Intussen loopt het stikstofdebat steeds hoger op. Voor- en tegenstanders roepen van alles, waarvan een deel hardnekkige onwaarheden zijn. Zo wordt bijvoorbeeld veelvuldig de suggestie gewekt dat alleen de boeren verantwoordelijk zijn voor de teruggang in de uitstoot van stikstof.

Stikstofminister Christianne van der Wal en minister Henk Staghouwer (Landbouw) bij de toelichting op hun plannen voor de aanpak van de stikstofuitstoot.

Links: Henk Staghouwer, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, en rechts Christianne van der Wal-Zeggelink, minister voor Natuur en Stikstof, bij het debat over het stikstofbeleid.