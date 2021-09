Partijen van links tot rechts fakkelen ‘doorstart’ kabinet af: ‘Nederland heeft verandering nodig’

,,De overheid die mensen ziet als potentiële fraudeurs. De rechtsstaat is er niet voor hen.” PVV-leider Geert Wilders is feller en stelt dat D66-leider Sigrid Kaag de kiezer ‘in het gezicht spuugt’. ,,Om ‘populisten niet in de kaart te spelen’. Lees: om niet afgestraft te worden in nieuwe verkiezingen. Weer met hetzelfde wanbeleid en dezelfde leugenaars en faalhazen als tot nu toe: Rutte en Kaag. RIP Nederland.’’



Esther Ouwehand (PvdD) concludeert dat Nederland zeven maanden naar een ‘Haagse poppenkast’ heeft moeten kijken, ‘om opgescheept te worden’ met de oude coalitie die ‘ons land liet wegzakken in diepe crisis en die niet in staat was problemen op te lossen'.



Denk-voorman Farid Azarkan haalt op Twitter uit naar Kaag: ‘Ik voorspelde het al op 1 april. Sigrid Kaag levert Nederland uit aan Rutte in ruil voor het vice-premierschap. Met je ‘hier scheiden onze wegen’'.