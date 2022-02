Partijen worstelen met wangedrag Kamerleden: ‘Wedstrijd wie het meest correct is’

Sinds de onthullingen van seksueel overschrijdend gedrag bij The Voice of Holland zien bedrijven een forse stijging van het aantal meldingen bij vertrouwenspersonen en klachtencommissies. Het politieke bedrijf is daar geen uitzondering op. Het enige verschil is: een Kamerlid is ‘eigen baas’, wat het lastig maakt om hem of haar ergens op aan te spreken.