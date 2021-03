Partijleiders mogen gespreksverslag inzien en goedkeuren voor openbaring in Kamer

Pieter Omtzigt even terug in Tweede Kamer: getergd en aangesla­gen

31 maart ENSCHEDE/DEN HAAG - Pieter Omtzigt liet zich woensdag voor het eerst sinds de Tweede Kamerverkiezingen in het openbaar zien. Hij werd opnieuw beëdigd als Tweede Kamerlid en sprak daarvoor in het Tweede Kamergebouw kort over alles wat hem de afgelopen weken gebeurd is. Getergd, en ook aangeslagen. „Als ik nou een ding gewild had deze weken, was dat het even niet over mijn persoon ging.”