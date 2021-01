Partijprominent 50Plus stuurt brandbrief: Sla deze verkiezingen over!

In de brief, die deze site bezit, uit Schouw ‘mijn enorme ongerustheid over de koers die de partij is ingeslagen en over waar dat mogelijk gaat eindigen’. Hij wijst naar ‘alle actuele problematiek rondom het onervaren campagneteam en de niet scorende lijsttrekker’.

,,De partij heeft een dermate zwaar beschadigd imago (‘ruziepartij’) dat het langere tijd gaat duren voordat we het imago weer zodanig kunnen herstellen dat we vertrouwen kunnen uitstralen.” Dus wil Schouw, sinds 2011 betrokken bij 50Plus-campagnes, nu pas op de plaats maken.

In vetgedrukte letters schrijft hij uiteindelijk: ,,Sla deze verkiezingen over – bespaar de partij de knock-out – ga reorganiseren en kom succesvol terug bij de gemeenteraadsverkiezingen 2022 en de Provinciale Staten 2023!”

Controverse tussen bestuur en campagneteam

In zijn memo doet Schouw ook verslag van ‘de controverse tussen het hoofdbestuur en het campagneteam die onlangs geleid heeft tot het bijna kiezen van een nieuwe lijsttrekker’. Het gaat dan om Liane de Haan. Voorzitter Jan Nagel ontkent dit gerucht steeds tegen deze website.

Anonieme bronnen stellen echter dat twee weken geleden ook het hoofdbestuur de stekker uit de landelijke verkiezingen wilde trekken. Liane den Haan zou geloosd worden op een speciaal te beleggen ledenvergadering, die plaats moest vinden vóór de deadline van 1 februari die de Kiesraad stelt. Hoewel dit voornemen gesteund werd door tien van de twaalf afdelingsvoorzitters krabbelde Jan Nagel naar verluidt te elfder ure terug.

Deze website meldde eerder al dat in diezelfde periode oud-boegbeeld Henk Krol was gepolst voor een hernieuwde samenwerking. Sindsdien is Krol niet in gesprek geweest met afgevaardigden van het 50Plus-bestuur, laat zijn woordvoerder weten.

Nagel laat vanuit zijn huis in Hilversum vandaag weten dat er niets aan de hand is. ,,We hebben vandaag via Zoom een bestuursvergadering gehad die zo weinig punten bevatten dat we lachend zeiden dat we die misschien maar moesten schrappen.”

Volstrekt niet aan de orde

De voorzitter kent de brief van Schouw, die de datum van gisteren draagt, maar benadrukt dat hij die puur als lid van 50Plus heeft geschreven. ,,Wat hij suggereert, is volstrekt niet aan de orde. We zijn al maanden bezig met de voorbereidingen en hebben een lijsttrekker benoemd. We willen niet van haar af, maar dat kan ook niet. Dat moet dan via een ledenvergadering gebeuren.”

Jan Nagel was de afgelopen decennia verbonden aan meerdere partijen. ,,Altijd was er wel iemand die riep dat we de boel maar betere konden opheffen. Ik ben het wel gewend en vind Dick Schouw een uiterst verdienstelijk lid, maar hij is ook een temperamentvol man.”

50Plus staat momenteel op één zetel in de peilingen, waardoor alleen de lijsttrekker in de Kamer zou komen. Door alle ruzies is het ledenaantal gedaald van 5200 in januari 2020 tot 3500 in januari 2021.