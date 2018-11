Partijvoorzitter: ‘haast hilarisch’ dat denktank eigen partij voor rechter sleept

Hoekstra noemt bezegeling brexitdeal ‘voorzich­tig goed nieuws’

12:50 Het is ‘voorzichtig goed nieuws’ dat het akkoord over de brexit tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk is bezegeld, vindt minister Wopke Hoekstra (Financiën). Hij noemt de deal zuinig ‘acceptabel’, al treurt hij ook nog altijd om het vertrek van de Britten.