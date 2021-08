Pas na vijf maanden wordt formeren echt elimineren: ‘We moeten afstrepen’

Daarvoor moeten de partijleiders eerst wel expliciet worden over hun blokkades en voorkeuren. Morgen nodigt Hamer daarom Rutte (VVD), Hoekstra (CDA), Ploumen (PvdA) en Klaver (GL) uit voor een gezamenlijk gesprek.



Daarin zouden Rutte en Hoekstra formeel hun bezwaren over twee linkse partijen moeten herhalen, zodat Hamer ook aan de Tweede Kamer kan melden dat een coalitie van VVD, D66, CDA, PvdA en GroenLinks er nu niet in zit. De linkse partijen willen dan ‘voor het eerst’ een inhoudelijke reden horen waarom een coalitie met dit duo ongewenst is.



Ook Kaag (D66) en Segers (CU) schuiven daarna nog aan voor een gesprek met de informateur. Als D66 dan volhoudt dat een kabinet met CU geen voorkeur geniet en Segers erbij blijft dat hij ‘ongewenst’ is, dan heeft Hamer weinig andere opties over dan een minderheidscoalitie te adviseren - of deze te suggereren voor een eventuele opvolger.



Bij D66 is te horen dat de VVD de formatiekar daarna mag gaan trekken, als grootste partij, met het aanwijzen van een nieuwe informateur. ,,Na een half jaar vol impasses kan de grootste partij de regie nemen.”



VVD-prominent Henk Kamp opperde zondag nog de mogelijkheid van een ‘extraparlementaire coalitie’. Dan zou er géén regeerakkoord komen van de fracties, maar een kabinet worden geïnstalleerd met politici uit allerlei verschillende partijen die geen automatische steun in het parlement hebben. Maar bij VVD, CDA en D66 wordt gezegd dat die ‘exotische variant’ nog niet ‘op de radar’ staat.