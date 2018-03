Pechtold kritisch over Europa-speech Rutte: Hij sprak niet over hechtere unie

Pechtold zei: ,,De premier sprak gisteren in Berlijn. Over Europa. Hij ontvouwde een visie. Ik dank de opticien waar hij geweest moet zijn. Want dit keer sprak hij eens niet alleen over onze Unie als banenmachine, maar ook als waardengemeenschap."



Toch schortte er volgens Pechtold nog het nodige aan de visie van Rutte. ,,Hij sprak over financiële discipline, maar niet over economische solidariteit. Hij sprak over defensiesamenwerking, maar niet over een krijgsmacht van Europeanen. Hij sprak, kortom, over samenwerking, maar niet over een steeds hechtere unie."



Daarmee zeilt de premier volgens de D66-leider 'langs de kern van onze problemen en uitdagingen heen'. ,,Je kunt wel met een boodschappenlijstje aan losse ingrediënten aankomen, maar dat maakt nog geen maaltijd."