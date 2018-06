Pechtold roept Rutte naar Kamer: 'Wat is handtekening Trump waard?'

Trump tekende na een top in Singapore een akkoord met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Pechtold vraagt zich af hoe 'houdbaar' de situatie is. ,,De handtekeningen van Trump zijn nogal grillig", zei hij vanmorgen in het Radio 1 Journaal. ,,Hij kan ze ook zo weer intrekken."



Pechtold maakt zich grote zorgen dat de Amerikaanse president zich van het Westen afkeert. ,,Trump is druk bezig met dictators te paaien, terwijl hij met vrienden in het Westen op een onbegrijpelijke manier ruzie maakt. En dat laatste vind ik heel gevaarlijk."