Pechtold: Uitlatingen Buma over referendum 'niet zo verstandig'

Buma zei dit weekend in een interview in de Volkskrant dat de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv) er moet komen en dat hij het referendum dat tegenstanders willen organiseren niet als een 'echt referendum' beschouwt. De enige reden dat het referendum mogelijk nog gehouden wordt is omdat het kabinet het instrument niet tijdig kan afschaffen, stelt hij.



De CDA-voorman benadrukte dat afschaffing van het raadgevend referendum is vastgelegd in het regeerakkoord. Volgens Buma denkt de rest van de coalitie er net zo over als hij.



Maar volgens Pechtold moet Buma de komende maanden de kiezer gaan vertellen 'dat we natuurlijk wel serieus omgaan met het wettelijk instrumentarium dat we hebben'. Hij benadrukt dat VVD, CDA, D66 en ChristenUnie niet hebben afgesproken wat het kabinet moet doen met de uitslag van een eventueel referendum over de Wiv. Wat hem betreft kan van intrekken van de wet sowieso geen sprake zijn.



De ChristenUnie wil heel goed luisteren naar de kiezer, zei voorman Gert-Jan Segers. ,,Maar je kunt niet zeggen: we leveren onze staatsveiligheid in als er toevallig een meerderheid is die deze wet niet bevalt.'' Segers wil nog niet zeggen of de wet kan worden aangepast.