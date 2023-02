Pechvliegtuig Defensie jaagt kabinet op kosten: vluchten afgezegd of omgeboekt

Gewonde militair uit Afghanis­tan landt met extra vlucht op Vliegbasis Eindhoven

EINDHOVEN - De vlucht die afgelopen nacht is geland op Vliegbasis Eindhoven was een medische vlucht vanuit Afghanistan. Daarin zat een militair die zaterdag gewond is geraakt aan zijn arm tijdens een schietoefening op Kamp Marmal bij de stad Mazar-e-Sharif in het noorden van het land, bevestigt een woordvoerder van defensie.

