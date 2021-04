Peiling De Hond: ‘VVD verliest zes zetels als er nu verkiezingen zouden zijn’

Als er nu Tweede Kamerverkiezingen zouden zijn, zou de VVD zes zetels minder krijgen dan de partij in maart tijdens de verkiezingen behaalde, namelijk 28 in plaats van 34. Dat stelt Maurice de Hond. Als er een Lijst Pieter Omtzigt zou zijn, dan zou die 27 zetels krijgen. De opiniepeiler ondervroeg vrijdag en zaterdag bijna 4000 mensen.

De peiler koppelt de zetelvermindering aan de commotie de afgelopen dagen rondom de mislukte verkenning en rondom demissionair premier en VVD-leider Mark Rutte. Rutte overleefde een Kamerdebat daarover met moeite.

Het debat draaide om de vraag wie met de toenmalige verkenners Ollongren en Jorritsma had gesproken over de positie van het kritische Kamerlid Pieter Omtzigt. Rutte gaf uiteindelijk toe dat hij dat was geweest, maar dat hij dat eerst was vergeten. De oppositie diende een motie van wantrouwen in, zijn beoogde coalitiepartners D66 en CDA kwamen met een motie van afkeuring.

Motie van wantrouwen of afkeuring?

In de enquête van De Hond is de deelnemers ook voorgelegd wat zij gedaan zouden hebben als zij in de Tweede Kamer hadden gezeten en over de twee moties hadden moeten stemmen. Ruim de helft (54 procent) van de Nederlanders had dan voor de motie van wantrouwen gestemd, 26 procent ook voor de motie van afkeuring. Ook onder de kiezers van de VVD zou 37 procent voor één van de twee moties gestemd hebben en 20 procent van de Nederlanders zou voor geen van de twee moties gestemd hebben.

De deelnemers is ook gevraagd of de partij waarop ze hebben gestemd aan een nieuw kabinet zou moeten meedoen als Rutte premier zou worden. Bij de kiezers van de huidige drie regeringspartners is een meerderheid die vindt dat die partij niet met Mark Rutte moet gaan regeren: D66 (68 procent), CDA (57 procent) en ChristenUnie (57 procent). Van de kiezers van JA21 vindt 51 procent van wel, en bij de VVD stemmers vindt 77 procent dat de VVD kan regeren met Rutte als premier.

Lijst Pieter Omtzigt

De Hond vroeg mensen ook naar hun voorkeur als bepaalde componenten worden toegevoegd. Als er een Lijst Pieter Omtzigt zou zijn, dan zou die 27 zetels krijgen. In die hypothetische situatie zijn dat meer dan de VVD, die zou dan op de tweede plaats belanden, met 26 zetels.

Pieter Omtzigt

Eerdere peilingen

Een eerdere peiling van EenVandaag onder 21.000 deelnemers liet eveneens zien dat het vertrouwen in Rutte is gedaald. EenVandaag constateert een daling naar 25 procent. Vorige week had nog 54 procent vertrouwen in Rutte als minister-president.

VVD-stemmers staan wel in ruime meerderheid achter hun leider; acht op de tien (81 procent) heeft nog vertrouwen in Mark Rutte, aldus het opiniepanel van EenVandaag. Ze vinden dat hij zich de afgelopen tien jaar heeft bewezen en denken bovendien dat er, ondanks deze kwestie, niemand is die een betere premier en VVD-leider zou zijn, zeker niet in deze coronatijd.

Ook het premierschap van Mark Rutte staat voor zijn eigen kiezers niet ter discussie: 88 procent vindt het acceptabel dat hij nog demissionair premier is, zo blijkt uit het panel. Negen op de tien VVD-stemmers (90 procent) vinden Rutte ook geschikt om in een nieuw kabinet weer de leiding te hebben.

‘Niet onbewogen’

Mark Rutte zelf wil door als VVD-leider en blijft namens zijn partij premierskandidaat, ook al wil zijn huidige coalitiepartner ChristenUnie niet meer met hem in een nieuw kabinet. ,,Ik ben strijdbaar”, zei Rutte tegen NOS en RTL. ,,Dat is mijn gevoel vandaag en dat hou ik vast.” Wel zei hij dat ‘de afgelopen dagen’ hem ‘niet onbewogen’ laten.

