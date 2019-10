Peiling: SP halveert naar 7 zetels, VVD blijft veruit grootste partij

De Socialistische Partij verliest 2 zetels ten opzichte van begin september. In vergelijking met de zomerperiode laat de partij van Geert Wilders juist een stijgende lijn zien: medio juli stond zij nog op 9 zetels, begin september waren dat er 13 en in de laatste maand stijgt de PVV door tot 15 (virtuele) zetels.

Ze zijn net als in eerdere maanden verdeeld over het kabinet-Rutte III. Er zijn evenveel tevreden als ontevreden kiezers (beiden 48 procent). VVD-kiezers zijn het positiefst over de huidige ploeg bewindslieden en hun beleid, Forum- en PVV-kiezers het negatiefst.