Plan: extra inzet voor acute coronazorg, zorgen over reguliere hulpverlening bij tweede golf

De opvang van toekomstige coronapatiënten, al dan niet in piekperiodes, mag niet meer ten koste gaan van de reguliere zorg, staat in het ‘Opschalingsplan Covid-19' van het Landelijk Netwerk Acute Zorg. Dat is vanmiddag door zorgminister Van Rijn in ontvangst genomen.



Daarom moet het verloop van de pandemie voortaan nauwkeurig in de gaten worden gehouden, luidt een belangrijke aanbeveling. Alleen dan is het mogelijk via regionale en landelijke coördinatiecentra tijdig en gedoseerd maatregelen te nemen. Met als doel: altijd voldoende gewone én coronazorg; lokaal, regionaal, landelijk of per sector.



Nederland moet, volgens de partijen betrokken bij de acute zorg, voor lange tijd rekenen op extra zorg voor coronapatiënten. Dit vraagt ten eerste om een structurele uitbreiding van de ic-capaciteit naar 1350 bedden (nu 1150 plekken). En bij een toename van het aantal patiënten moeten ‘snel en flexibel’ 1700 ic-bedden vrijgemaakt kunnen worden.