Plan: maak instituut voor cybersecurity

D66-Tweede Kamerlid Kees Verhoeven gaat vandaag tijdens de begrotingsbehandeling van het ministerie van Justitie en Veiligheid voorstellen tot één instituut te komen. Hierin zouden ook bedrijven moeten investeren. ,,Juist nu dit kabinet van cyberveiligheid een prioriteit heeft gemaakt, moeten we doorpakken. Willen we klaar zijn voor digitale aanvallen, vanuit welk land of persoon dan ook, moeten we voorop gaan lopen, cruciale technologie uitvinden én talentvolle onderzoekers hier houden.’’



Het kabinet heeft al wel prioriteit gemaakt van cyberveiligheid: er is 95 miljoen voor uitgetrokken. Verhoeven:,,We moeten voorkomen dat topspecialisten in cybersecurity naar het buitenland vertrekken. Met het instituut en meer geld voor onderzoek maken we het academische werk in Nederland op dit gebied aantrekkelijker. We hebben de slimmeriken hier hard nodig.”