Plan: na twee jaar alsnog tbs voor weigeraar onderzoek

Volgens VVD en PvdA zou, als er een meerjarige celstraf is opgelegd, na twee jaar nog eens naar een verdachte moeten worden gekeken op basis van observaties in de gevangenis. Aan de hand van gedragsrapportages van hulpverleners of gevangenisartsen zou dan alsnog genoeg bewijs voor stoornissen kunnen worden verzameld.



PvdA-Kamerlid Attje Kuiken vindt dat daders nu weer de fout in kunnen gaan, terwijl dat soms al is te voorzien. ,,Dat valt dan niet uit te leggen aan de nabestaanden. Mensen moeten er zeker van zijn dat politie en justitie er alles aan doen om deze gevaarlijke gekken van de straat te houden.''



De VVD noemt het onverteerbaar dat gevaarlijke criminelen onbehandeld kunnen worden vrijgelaten na het uitzitten van hun celstraf, als er toch vermoedens van gedragsstoornissen zijn. ,,Als iemand tijdens het proces niet wil meewerken aan psychiatrisch onderzoek, blijven we hem in de gaten houden en grijpen we desnoods tijdens de celstraf alsnog in'', zegt Kamerlid Foort van Oosten. ,,We moeten er alles aan doen om te voorkomen dat iemand zonder noodzakelijke behandeling terugkeert in de maatschappij.''