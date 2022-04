Pleitte Kaag Van Drimmelen te snel vrij in MeToo-affaire? Vijfhonderd D66-leden eisen opheldering

Hij zat op de voorste rij bij congressen. Nam zitting in partijcommissies. Zat vorig jaar in een tienkoppige ‘klankbordgroep’ voor partijleider Kaag, een informeel adviesgroepje richting de verkiezingen. Maar was D66’er Frans van Drimmelen dé stille kracht achter Sigrid Kaags carrière? Zo belangrijk dat hij beschermd diende te worden? Of is er gefaald een affaire uit te zoeken en daarover transparant te zijn?