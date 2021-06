Ploumen en Klaver halen uit naar Hoekstra: ‘Kom praten’

Volledig scherm Fractieleider Lilianne Ploumen (PvdA) staat de pers te woord na een gesprek met informateur Mariette Hamer. De formatie zit volgens betrokkenen in een complexe fase. © ANP De formatie zit muurvast. Elf weken na de verkiezingen zijn de gesprekken over een nieuw kabinet nog niet van de grond gekomen. Elke combinatie van partijen die samen een meerderheidskabinet zouden kunnen vormen, stuit op verzet van minimaal één van die partijen. Informateur Mariëtte Hamer bekijkt onder andere of VVD, D66, CDA, PvdA en GroenLinks samen een coalitie zouden kunnen vormen. Maar VVD en CDA willen niet met zowel PvdA als GroenLinks in een kabinet stappen. Een partij is genoeg voor een meerderheid.



Ploumen ging donderdagochtend in haar eentje langs bij informateur Hamer. Ze heeft toen nogmaals benadrukt dat haar partij niet zonder GroenLinks deel zal nemen aan een coalitie. Zij verwijt vooral CDA-leider Hoekstra de boel te blokkeren. ,,Blijkbaar vindt hij de verschillen met PvdA en GroenLinks groter dan met Forum voor Democratie waarmee het CDA in Noord-Brabant samenwerkte.’’

Samenwerken

Ploumen en Klaver zeiden tot voor kort niet met VVD-leider Mark Rutte te willen samenwerken. Inmiddels willen ze haast maken in de formatie. ,,Wij zijn bereid met iedereen te praten‘’, zei Ploumen. ,,De mensen willen horen: wat gaan jullie nu doen? We hebben drie maanden geleden hokjes rood gekleurd, we zitten in de problemen, heb ik morgen nog een baan? Al dat gepraat over ‘ik wil dit niet’ en ‘ik wil niet met die’, allemaal tot je dienst. We moeten nu vooruit.’’

Klaver sloot zich na zijn gesprek met Hamer aan bij de woorden van zijn PvdA-collega: ,,De uitdagingen waar ons land voor staat zijn immens en de verschillen tussen partijen ook. Maar de enige manier om daaruit te komen is het gesprek aan te gaan en niet door bij voorbaat weg te lopen. En alleen maar te zeggen wat je niet wilt.’’

Volgens de GroenLinks-leider duurt de formatie te lang. CDA-leider Hoekstra is volgens hem het meest uitgesproken tegen samenwerking met linkse partijen. ,,Ik zou ook het liefst zonder rechtse partijen regeren. Maar zo komen we niet uit de impasse. Als je niet over de inhoud met elkaar spreekt, weet je ook niet of je er uit kunt komen.’’

ChristenUnie

Ook ChristenUnie-voorman Gert-Jan Segers ging vanochtend langs bij Hamer. Een kabinet van VVD, D66, CDA en ChristenUnie zou ook op een Kamermeerderheid kunnen rekenen, maar Segers zei tot dusver niet in een kabinet te willen plaatsnemen. Al sluit hij niet uit dat dat alsnog gebeurt: ,,Het is te veel gevraagd voor de tiende partij van Nederland met vijf zetels om nu als eerste te zeggen; ik wil gaan praten’’, zei hij na afloop van het gesprek.

Ook Segers vindt dat partijen met elkaar ‘om de tafel moeten’. ,,Maar ik ben niet gevraagd en ik ben het niet van plan. De informateur zal nu met een advies gaan komen.’’ Segers zegt eventueel vanuit de oppositie een kabinet te willen steunen. ,,Ik wil graag meepraten over de inhoud. Maar we moeten beginnen met de grootste partijen en dan van bovenaan naar beneden en dat zien we wel of ze bij ons uitkomen.’’

Later vandaag gaat ook D66-leider Sigrid Kaag nog praten met Hamer. Woensdagmiddag had zij overleg met Ploumen en Klaver om een strategie te bepalen. Kaag heeft zich als enige hardop uitgesproken vóór een coalitie van haar partij met VVD, CDA, PvdA en GroenLinks.

