Ploumen wil PvdA behoeden voor nieuwe nederlaag: ‘Ik ga voor dubbele getallen’

In een vrijwel lege theaterzaal in Amsterdam-Osdorp - kort bij haar huis - heeft Lilianne Ploumen zich vanmiddag gepresenteerd als nieuwe PvdA-lijsttrekker. Door de coronaregels was er geen ruimte voor enthousiaste partijleden, knuffels of applaus. ,,Gelukkig zijn de theaterstoelen wel rood’’, zegt Ploumen over haar uitzicht vanaf het podium.