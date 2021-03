Podcast: Het dansje van Kaag, de pijn van links en Wopke speelt straks ‘hard to get’

Debat Jeugdjournaal Wilders: Klimaat­plan­nen zijn duur, dan kan je straks niet meer naar McDonald's

14 maart Mark Rutte (VVD) zou graag voor een dag een Duitse herder willen zijn, het is staatsgeheim wat Geert Wilders (PVV) in zijn haar smeert, en Sigrid Kaag (D66) zou graag van Scheveningen naar Spanje lopen. De lijsttrekkers van de zes grootste partijen lieten zich vanavond tijdens de verkiezingsuitzending van het Jeugdjournaal van een hele andere kant zien. Natuurlijk ging het naast een hoop lachen ook over de inhoud.