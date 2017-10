'Poeh. Nu begint het dus pas'

Nee, van haar kanariegele jurk heeft de nieuwe Defensie-minister Ank Bijleveld geen seconde spijt. Ze knalt van de bordesfoto van Rutte III, maar dat is welbewust. ,,Ik ben al zo klein! Ik moet opvallen!" Gevoed met adrenaline van hun eerste dag als kabinetslid, babbelde de ploeg van Rutte gisteravond na in een zaaltje op het Binnenhof. Wouter Koolmees plofte gistermiddag om drie uur in z'n stoel in zijn nieuwe werkkamer van het ministerie van Sociale Zaken. Na de beëdiging, de koning, de foto's, de 225 dagen formeren: eindelijk. ,,Ik keek om me heen en dacht: 'Wow. Dit is het dus.' En vervolgens: 'Poeh. Nu begint het eigenlijk pas.'''

Bier

Pardoes passeerde hij even later op een Haags terras zijn voorganger Lodewijk Asscher. ,,Aan het bier. Totaal ontspannen. En lachend naar mij: 'Succes, hé!', riep hij nog.'' De ploeg leerde elkaar woensdag kennen, vooral bij een etentje 's avonds in het Catshuis. Er was een voorstelronde. Ambtenaren gaven een spoedcursus bewindspersoon-zijn. Wat doe je met de pers? Hoe werkt een ministerraad? Er waren zelfs videoboodschappen van oud-bewindslieden. En één van de vrouw van de net afgezwaaide minister Stef Blok. Die waarschuwde nogal nadrukkelijk voor de lange werkweken. Ondertussen jubelen de níeuwe bewindslieden dat ze straks in een auto met chauffeur naar huis gaan. ,,Dat is me wat hoor", kirt Mona Keijzer, staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat. ,,Ik hoef nu opeens niet meer op mijn scootertje met mijn dekbedjas en op Uggs richting Den Haag."

Klimaatproblematiek

Haar baas Eric Wiebes weet wel waaraan hij zijn promotie tot minister die de taaie klimaatproblematiek mag aanpakken te danken heeft: ,,Rutte zei: 'We weten zelf niet hoe we het moeten doen, dus we vragen het aan jou.'"

Badjas

Menno Snel heeft ook een afwijkend verhaal. Hij was geeneens D66-lid, maar is nu staatssecretaris van Financiën. Tien dagen geleden zat hij nog in zijn ochtendjas aan het ontbijt in een hotel in Washington. Tot er een sms'je binnenkwam van Wouter Koolmees. ,,Of ik even kon bellen. 'Heb jij weleens erover nagedacht staatssecretaris te worden?' Ik heb 20 seconden of zo wat gebrabbeld. Toen heb ik gezegd: geef me een dagje."