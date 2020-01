Politie en Brussel blij met komst van kenteken voor trekker

Het voorstel kan waarschijnlijk rekenen op een politieke meerderheid, maar PVV‘er Roy van Aalst vindt de kentekenplicht toch totaal overbodig. ,,Van Brussel hoeft slechts een beperkte groep landbouwvoertuigen APK-plichtig te zijn. En als de politie een boer wil bekeuren, dan laten ze hem of haar maar stoppen en geven ze die prent alsnog! Ik begrijp niet waarom VVD en CDA dit nu toch willen, een paar jaar geleden schoten ze een wetsvoorstel nog keihard af. Ze buigen vast onder druk van Europa en coffeeshoppartij D66.”



Kamerlid Remco Dijkstra (VVD) erkent dat een eerder plan destijds is verworpen door de Tweede Kamer. ,,Dat voorstel was niet in balans. Het huidige voorstel wél. En de brancheverenigingen staan erachter, ook heel belangrijk. Want we vragen meer van boeren, maar geven er ook iets voor terug: ze mogen straks harder rijden met hun trekker(40 kilometer per uur) en zich ook op andere wegdelen begeven, zoals een rondweg. Ook zijn voertuigen dan beter te traceren en te verzekeren.”



PVV‘er Van Aalst vermoedt dat ‘traceren van overtreders’ inderdaad een belangrijk motief is van de coalitiepartijen om voorstander te zijn van het wetsvoorstel. ,,Deze coalitie wil trekkers vooral van een kenteken voorzien, zodat camera‘s overtredingen automatisch kunnen registreren. Dan kan justitie de daders makkelijk identificeren en op de bon slingeren”, aldus Van Aalst.