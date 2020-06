Politie laaiend: ‘Politieke partijen verspreiden nepnieuws met video van agenten in burger’

Politieke partijen en extreme groeperingen verspreiden nepnieuws door met een filmpje te suggereren dat de politie eigen hooligans heeft ingezet tijdens de ongeregeldheden in Den Haag afgelopen zondag. In werkelijkheid gaat het om agenten in burger die worden ingezet om belangrijke pionnen uit de menigte te halen en te arresteren, zegt Koen Simmers, hoofdbestuurder van de Nederlandse Politiebond.

Het zijn absoluut bijzondere beelden, waarbij je zonder context inderdaad verkeerde conclusies kunt trekken. Maar het gebruik van ‘stillen’, zoals de agenten in kwestie heten, is al jaren een bekende tactiek van de aanhoudingseenheid van de politie. Het zijn politieagenten en rechercheurs in burger die met hun houthakkershirts, petjes en hippe sneakers bijna niet te onderscheiden zijn van de doorsnee hooligan.



Zodra de situatie uit de hand dreigt te lopen, voegen de stillen zich in de menigte en proberen ze de allergrootste herrieschoppers uit het veld te halen. Hiermee hoopt de politie belangrijke pionnen uit te schakelen en de rust terug te brengen. Een video van deze tactiek, gefilmd tijdens de rellen in Den Haag, wordt nu massaal en voorzien van suggestieve teksten verspreid om de goede bedoelingen van de politie in twijfel te trekken. Ook Forum voor Democratie-leider Thierry Baudet maakt zich hier schuldig aan.

,,Wat is dit?! Relschoppers komen arrestatiebusje uit?”, twittert Baudet voor zijn 225.000 volgers. ,,Zeker weten we op dit moment nog niets. Maar de beelden zijn verbijsterend. FVD gaat dit tot de bodem uitzoeken!”, belooft de partijleider. Koen Simmers, zelf ook agent, is er klaar mee dat verschillende politieke partijen en extreme groeperingen de politie met ‘nepnieuws en schadelijke frames’ in een verkeerd daglicht proberen te plaatsen.

Weggeknipt

,,Kritiek op de politie mag. Graag zelfs, maar houd het wel bij de feiten. Onderzoek eerst voordat je paniek zaait en de samenleving ontwricht met opruiende teksten. Dat neem ik politici erg kwalijk, dat ze over de rug van politiepersoneel proberen te scoren. Alles voor het politieke gewin, maar de politie heeft het nakijken. Met onrust en polarisatie in de samenleving tot gevolg. We willen graag met ze in gesprek, maar als ze op deze manier blijven framen is het voor ons een keer klaar.”

Volgens Simmers maken politieke partijen zich bovendien schuldig aan het dramatiseren van gebeurtenissen door te knippen en te plakken in filmpjes. ,,Ze zetten een dramatisch muziekje onder een video van oude mensen die geduwd en geslagen worden door de ME. Terwijl deze mensen ruim de tijd hebben gehad om te vertrekken, nergens naar luisteren, agenten uitschelden. Dat wordt allemaal weggeknipt”, verzucht hij.

De politie in Den Haag bevestigt dat de mannen op de video agenten in burger zijn die deel uitmaken van de aanhoudingseenheid, een van de onderdelen van de Mobiele Eenheid. ,,De opmerkingen dat deze agenten de rellen uit zouden hebben gelokt, zijn pertinent onjuist”, laat een woordvoerder weten. ,,Op dit filmpje hoor je dat er met zwaar vuurwerk wordt gegooid en dat onze collega’s in burger proberen een van de onruststokers aan te houden. Zoals te zien is, lukt dat niet. Vervolgens hergroeperen ze zich achter de ME om opnieuw te kunnen aanhouden. Dit is de gebruikelijke manier van optreden en dit doen zij onder strakke aansturing van de verantwoordelijke commandant ter plaatse. Medewerkers van de aanhoudingseenheid isoleren en arresteren tijdens een ME-actie de grootste raddraaiers uit groepen. Zij dragen dan geen uniform.”

Volwassen kerels

Naar schatting vierhonderd hooligans trokken zondag naar Den Haag om te rellen. Op het Malieveld was een protest bezig tegen de coronamaatregelen. ,,Het gaat om volwassen kerels die dingen naar agenten gooien. Ik weet niet wat voor rotzooi ze allemaal hebben gebruikt. Mensen van mijn leeftijd met verkeerde bedoelingen die alleen maar de boel willen verstieren. Voor hen heb ik nul sympathie. Zij moeten beter weten en verdienen lik op stuk”, stelt minister Ferd Grapperhaus.

Ook Koen Simmers verdedigt het optreden van de politie. ,,Geweld gebruiken is niet leuk, maar als je keer op keer niet luistert, je weigert weg te lopen en blijft provoceren, dan kun je een charge van de politie verwachten.”