Politie mag straks huidskleur via dna bepalen

Pas sinds twee jaar kunnen wetenschappers aan de hand van dna een huidskleur bepalen. Dat kan de politie helpen bij de opsporing, dus wil minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) dit toevoegen aan de wet. Dat schrijft hij aan de Tweede Kamer.



Aan de hand van dna kon al wel het geslacht, de kleur ogen en de haarkleur van voortvluchtige daders worden bepaald, maar het lukte wetenschappers pas in 2017 om uit dna ook huidskleur op te maken. Althans, er sindsdien meer tinten te onderscheiden. Het verschil bepalen tussen donker en licht kon al. Nu kan ook bepaald worden of iemand Zuid-Europees, Noord-Afrikaans of Aziatisch oogt. Daartussen zitten uiteraard wel veel varianten, maar duwt de politie al enigszins in de juiste richting.



Het gaat niet alleen om dna van daders, maar kan ook worden gebruikt bij een moeilijk te slachtoffer dat moeilijk te identificeren is na een ernstig misdrijf.